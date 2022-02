Carla Diaz é clicada de fio dental e corpaço rouba a cena na praia

Atriz e ex-BBB Carla Diaz é clicada de fio dental na praia e arranca suspiros na internet

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 08h54

Em uma recente viagem para o Rio de Janeiro, a atriz Carla Diaz (31) fez questão de passear em alguns dos mais emblemáticos símbolos da famosa cidade maravilhosa.

Nas redes sociais, a ex-BBB compartilhou vários momentos do tour dela junto dos seus seguidores, como um passeio pelo Cristo Redentor e também, pelo bondinho do Pão de Açúcar.

Nos Stories do Instagram, a loira ainda mostrou que ela não perdeu a chance de curtir uma praia na capital carioca. Deitada na areia com um biquíni branco, a artista tirou onda na web.

"Como eu tava com saudade de uma praia!", escreveu a atriz Carla Diaz que está no ar na reprise da novela O Clone, sucesso no vespertino Vale a Pena Ver de Novo.

