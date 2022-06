Carla Diaz aposta no carão e encanta ao posar com look laranja decotado: ''Beleza de milhões''

Atriz Carla Diaz compartilhou cliques de ensaio em que aparece toda produzida com cropped laranja com decote

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 07h19

A atriz Carla Diaz (31) chamou atenção dos fãs nas redes sociais ao postar novas fotos em que aparece toda produzida!

Na noite de quarta-feira, 22, a ex-BBB compartilhou uma série de três cliques de um ensaio fotográfico. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela posou deslumbrante fazendo carão usando um look decotado. A loira escolheu um cropped laranja de mangas compridas e uma bolsa verde com detalhes dourados. No post, Carla contou que está em uma semana cheia de trabalhos.

"Oieee. Meio da semana e a energia continua lá em cima, pois seguimos com muitos trabalhos…

Só consegui parar agora, e vim desejar uma boa noite pra vocês!", escreveu Carla na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Divinaaaaa", "Musa!", "Beleza de milhões", "Diva que arrasa sempre", "Rainha", destacaram.

Carla Diaz anuncia filme com Lucas Lucco

Recentemente, Carla Diaz anunciou que já está se preparando para seu novo trabalho. A atriz revelou que iniciou as preparações do filme Rodeio Rock ao lado de ninguém menos que Lucas Lucco (31). "Hoje começamos a preparação para o filme Rodeio Rock. @lucaslucco. Apresento a vocês minha nova personagem, Lulli, apaixonada por cavalos. Inclusive, iniciamos a preparação com uma boa antecedência, exatamente pelo nível de intensidade e performances nas cenas que Lulli anda a cavalo. Estou animadíssima, aulas agendadas, preparação a todo vapor e ansiedade nível mil", contou ela.

Confira as fotos de Carla Diaz: