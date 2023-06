Carla Diaz não economiza no decote e recebe chuva de elogios: "Insuperável!"

Que mulherão! Carla Diaz aposta em produção metalizada e decote generoso se destaca; veja!

A atriz Carla Diaz caprichou na produção na última quinta-feira, 08. Nas redes sociais, ela apareceu com uma jaqueta metálica prata, calça skinny preta e uma bota de salto poderosa. Fazendo charme, a musa seduziu os seguidores em uma sequência de cliques.

Posando em ensaio fotográfico, a ex-BBB surpreendeu ao mostrar seu lado mulherão ao fazer caras e bocas para as lentes da câmera, e se não bastasse, Carla ainda arrematou o look com um top superdecotado, que destacou sua sensualidade e deixou todos perplexos.

"Prata não, eu sou ouro! 1, 2, 3, 4 ou 5?”, escreveu a noiva do deputado federal Felipe Becari, ao interagir com os fãs na legenda da postagem feita em sua conta no Instagram, que logo arrancou diversas reações dos admiradores.

Nos comentários, fãs deixaram uma chuva de elogios. "O limite de ser linda tu ultrapassou né?!", disse uma seguidora. "Que tirooooo de beleza é esse?! Sensacional!!!!", escreveu outra. "Não dá pra escolher! Perfeita em todas", afirmou um fã. "Insuperável essa beleza!", comentou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CARLA DIAZ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Noivo de Carla Diaz se manifesta após rumores de crise no relacionamento

Recentemente, o noivo da atriz Carla Diaz, o deputado Felipe Becari usou as redes sociais para abrir o jogo sobre os boatos de fim do relacionamento com a artista. Isso porque o advogado decidiu se manifestar após boatos de que estaria vivendo uma crise na relação com a ex-BBB.

“De onde vocês tiram isso? Gente… A internet está cada dia mais insana! ‘Especulações’”, escreveu Becari usando um emoji de riso ao comentar sobre o ocorrido em sua conta no Instagram. Vale destacar que em fevereiro, Carla Diaz também comentou sobre rumores de término. “É muito engraçado, quando um relacionamento se torna público as pessoas se acham no direito de opinar e tá tudo certo, tudo bem, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, mas às vezes criam coisas que nunca existiram. Eu ligo o foda-se mesmo, eu tenho 30 anos de carreira, 30 de idade, vou me importar com o que o povo fala na internet?”, disparou.