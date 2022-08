Cantora Simony causa com look de barriga de fora: ''Cada vez mais linda''

Em nova foto, cantora Simony arrancou elogios ao exibir corpaço em look com cropped e calça colada

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 08h43

A cantora Simony (46) provou que é dona de um corpaço escultural ao compartilhar um novo clique em sua rede social nesta terça-feira, 02.

Usando um look casual moderno e bem colado, a famosa exibiu suas curvas de forma deslumbrante. De cropped e calça jeans justinha, Simony ostentou sua barriga chapada e pernas torneadas.

"Te desejo saúde,paz e equilíbrio. Agradeça sempre a Deus em tudo", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo a admiraram e encheram de elogios. "Cada vez mais linda", falaram os fãs. "Sempre maravilhosa", disseram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony causa com seus looks

Recentemente, a cantora Simony não passou despercebida na rede social ao compartilhar fotos usando um vestidinho com botas. Dona de um estilo único, ela caprichou no look para aparecer na Globo e chamou a atenção ao surgir nos corredores da emissora com uma roupa micro e cheia de brilhos.

Não é só ela que rouba a cena ao posar com as peças arrasadoras. Recentemente, Simony impressionou ao publicar fotos do aniversário de 19 anos da filha. A herdeira se destacou ao aparecer com um vestido de festa transparente.

