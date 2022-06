Iza aparece só de lingerie de renda e recebe elogios

A cantora Iza coloca o corpão para jogo em novo ensaio fotográfico só de lingerie

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 16h24

A cantora Iza (31) mostrou toda a sua beleza em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a musa apareceu só de lingerie preta com rendas e transparência em um post nas redes sociais.

Nas fotos, a beldade destacou suas curvas impecáveis para uma campanha publicitária e recebeu vários elogios dos seguidores. “Perfeita”, disse um fã. “Musa suprema”, comentou outro. “A mulher mais linda do Brasil!”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza nega rumores de gravidez

Nesta semana, Iza decidiu colocar um ponto final nos rumores de que poderia estar grávida. Em uma participação no programa TVZ, do Multishow, ela disse que já inventaram várias gestações para ela e pediu para que parem com isso.

“Eu queria muito dizer aqui, aproveitar que a gente tá aqui só a gente, pra dizer que não estou grávida. Pelo amor de Deus, para com isso! Inventa gravidez para outra pessoa, esse ano eu já engravidei três vezes”, declarou.