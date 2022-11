Camilla de Lucas ultrapassa limites da beleza ao surgir apenas de biquíni em viagem

A ex-BBB e influenciadora Camilla de Lucas esbanjou beleza ao publicar fotos apenas de biquíni durante viagem a Pernambuco

Neste sábado, 26, Camilla de Lucas (28) deixou seus seguidores babando ao surgir de biquíni em fotos de sua viagem a Pernambuco.

A ex-BBB surgiu com um biquíni colorido verde, amarelo, rosa e azul. Em algumas fotos, a youtuber ainda usava uma saia com as mesmas cores.

“Pernambuco, você é tudo!”, escreveu a participante do BBB 21 na legenda do carrossel composto por cinco fotos publicadas em seu Instagram.

Os seguidores da influenciadora adoraram a série de fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Tá gata”, escreveu um seguidor. E outro fã comentou: “A beleza dela”.

Novo integrante da família!

Na última quinta-feira, 24, Camilla de Lucas compartilhou em suas redes sociais a chegada de seu novo pet, um cachorrinho chamado Barth.

"O novo integrante da família, que já chegou destruindo tudo", anunciou a influenciadora na hora de apresentar o novo pet.