Camilla de Lucas diz que mudou de look para luau no Maranhão: "Não vou deitar pra feiura"

LOOK DO DIA

Bem-humorada, Camilla de Lucas revelou que trocou de look para um luau após ver a produção de outros colegas

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 08h10

Na última quarta-feira, 29, a influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas (27) usou as redes sociais mostrar o look do dia e aproveitou para falar de uma situação engraçada em um luau.

Camilla compartilhou em seu Twitter duas fotos mostrando a produção para um luau. A influenciadora apostou em um vestido longo colorido e surpreendeu com a beleza.

Na legenda do post, Camilla comentou que trocou de look após ver a produção das outras pessoas: "E eu que fui desarrumada pro luau porque era perto e geral se viu feio... Cheguei e a galera estava de [vestido] longo. Eu voltei, me arrumei, e falei: 'o que? eu sou blogueira também. Não vou deitar pra feiura", escreveu.

A influenciadora está em São Luís, no Maranhão, e na última terça-feira, 28, participou do São João da Thay ao lado de outros influenciadores.

Camilla de Lucas passa mal no São João da Thay

Camilla de Lucas arrancou gargalhadas na noite do último dia 28 ao contar que passou mal e foi auxiliada por ninguém menos que Bianca Andrade (27), Viih Tube (21) e Gabi Martins (25) durante o São João da Thay.

Em seu Twitter, a ex-participante do BBB 21 postou: “E eu que vomitei no São João da Thay, e do nada Bianca veio retocar minha maquiagem, Viih Tube me deu remédio e Gabi Martins colocando água gelada no meu pescoço ao mesmo tempo! É sobre isso!”.

Veja o post de Camilla de Lucas:

E eu que fui desarrumada para o luau pq era perto e geral já se viu feio… cheguei e a galera estava de longo. Eu voltei, me arrumei e falei: o que? Eu sou blogueira também! Não vou deitar pra feiúra! 😂😂😂 pic.twitter.com/H0JscBbI7j — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) June 30, 2022