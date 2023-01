Camilla de Lucas desabafa em vídeo após crítica: "Feia nunca"

Camilla de Lucas conversou com os seguidores e questionou: "Já foi chamada de metida por ter autoestima?"

Camilla de Lucas (28) não leva desaforo para casa e, dessa vez, rebateu o comentário de uma seguidora que falou mal de sua aparência.

Na mensagem, a pessoa chama a influenciadora de feia. Além de comentar sobre a crítica, Camilla levantou o assunto da autoestima da mulher negra.

"Ela mentiu? Mentiu. Ela poderia dizer que estou desarrumada, agora feia? Vou colocar um vídeo meu arrumada aí", disse, colocando momentos em que ela está arrumada para um evento. "Ou seja, sou uma pessoa bonita, porém agora estou desarrumada. Agora feia? Mona, não vem tentar me desestabilizar ou acabar com a minha autoestima, não", começou ela.

"Uma vez que você se acha bela, meu amor, ninguém destroi a sua autoestima. Me fazer que eu me acha feia de novo, tem que trabalhar muito para acabar com o psicológico alheio", continuou.

Em seguida, Camilla mandou um recado para outras mulheres negras. "Agora vou mandar o papo para você, pretinha. Quando a gente se acha bela, o povo fala que somos pretas metidas. Não temos o direito de sermos bela. Dizem que a gente se acha, e nos achamos mesmo. A nossa beleza, por muitos anos e até hoje, não é considerada um padrão de beleza que as pessoas querem ter. Então você, pretinha, que se acha linda e maravilhosa, continue se achando", comentou.

