Camila Queiroz esbanja beleza ao postar fotos vestindo look cinza decotado

A atriz Camila Queiroz compartilhou algumas fotos onde surgiu toda produzida com um look cinza decotadíssimo

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 20h04

Nesta terça-feira, 16, Camila Queiroz deixou seus suquidores babando ao publicar fotos com um look luxuoso em seu Instagram.

A atriz usava um vestido cinza decotado e curtinho, e por baixo a estrela de "De Volta Aos 15" vestia um top preto. Para completar o visual, Camila calçava saltos altos.

"Está quente lá fora", escreveu a esposa de Klebber Toledo na legenda da publicação. A colega de Camila na série da Netflix, Maisa Silva (20) elogiou a amiga nos comentários: "Maravilhosa musa".

Os seguidores de Camila também rasgaram elogios para a atriz! "Uma deusa", comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: "Um absurdo de maravilhosa".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Selfies!

Na semana passada, Camila compartilhou nas redes sociais uma série de selfies em que apareceu toda produzida.

A atriz apareceu com um roupão branco e com seus longos cabelos morenos sendo penteados. Além do cabelo, a estrela de “De Volta Aos 15” ainda estava com uma maquiagem belíssima e colorida.