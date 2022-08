Camila Queiroz esbanja beleza ao aparecer toda produzida em selfies

A atriz da série De Volta Aos 15, Camila Queiroz surgiu em suas redes sociais toda produzida e esbanjando beleza em novas selfies

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 20h53

Nesta sexta-feira, 12, Camila Queiroz (29) compartilhou em seu Instagram algumas selfies toda produzida e deixou seus fãs babando!

A atriz apareceu com um roupão branco e com seus longos cabelos morenos sendo penteados. Além do cabelo, a estrela de “De Volta Aos 15” ainda estava com uma maquiagem belíssima e colorida.

A colega de Camila na série da Netflix, Maisa Silva (20) elogiou a amiga nos comentários da publicação! “Perfeita”, escreveu a atriz.

O marido de Camila Queiroz, Klebber Toledo (36) comentou na foto da amada com vários emojis apaixonados.

“A mulher mais linda desse mundo, sério mesmo”, comentou uma fã. E outro seguidor elogiou: “Tão linda”. Uma outra seguidora ainda escreveu: “Muito maravilhosa”.

De volta às gravações!

Recentemente, Camila fez um post nas redes sociais em que compartilhava algumas imagens nos bastidores da segunda temporada da série “De Volta Aos 15”.

Maisa Silva também compartilhou algumas fotos ao lado do elenco da série brasileira do streaming Netflix.