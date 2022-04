Camila Queiroz encanta a web com cliques ao lado de Klebber Toledo: "Não consigo resistir"

O AMOR ESTÁ NO AR!

Ainda no clima do Carnaval, Camila Queiroz relembrou registros ao lado de Klebber na Sapucaí

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 09h30

No fim de semana de Carnaval, Klebber Toledo (35) e Camila Queiroz (28) curtiram a folia na Sapucaí.

E a saudade do Carnaval já chegou e Camila Queiroz compartilhou os cliques ao lado do amado curtindo o 'Nosso Camarote' no Rio de Janeiro.

Nas fotos, o casal esbanja química aos beijos, e claro, fãs da dupla ficaram encantadas com os cliques especiais.

Na legenda, Camila escreveu: "Não consigo resistir", destacou ao relembrar as fotos.

Entre os comentários, fãs e amigos do casal usaram o espaço para espalhar amor para Klebber e Camila: "Amo vocês", destacou Enzo Celulari. "Vocês são tudo pra mim", escreveu um fã, seguido por Maisa, que deixou seu emoji apaixonado na publicação.

Veja os cliques apaixonantes de Klebber Toledo e Camila Queiroz: