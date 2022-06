Camila Queiroz deixa web eufórica ao aparecer com as madeixas loiras: ''Luísa Sonza''

Atriz Camila Queiroz radicaliza o visual com peruca loira e faz brincadeira ao se vestir como Luísa Sonza em vídeo

Redação Publicado em 17/06/2022, às 08h36

A atriz Camila Queiroz (28) deixou os seus milhões de admiradores surpresos durante a madrugada desta sexta-feira, 17.

A modelo apareceu nas redes sociais com uma peruca loira platinada, no estilo da cantora Luísa Sonza (23), e gravou alguns vídeos mostrando o resultado final da produção.

Nos bastidores, a estrela brasileira aparece com uma produção toda preta, touca e com as madeixas falsas enroladas até a ponta.

"Luísa Sonza, fiquei parecida?", questionou a esposa do ator Klebber Toledo (36) através dos Stories do Instagram, compartilhando também no Twitter.

Já nos comentários, a atriz recebeu uma chuva de elogios dos fãs e teve quem confundiu e não notou que era a atriz: "Quem é quem?", questionou um fã. "Idênticas", continuou. "Já quero um feat", brincou um terceiro.

