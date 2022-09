Camila Queiroz brilha em vestido branco com fenda até o limite: ''Absurdo de linda''

Deslumbrante, atriz Camila Queiroz deixa fenda até o limite em destaque em vestido branco com recortes na cintura

09/09/2022

Mais uma vez, a atriz Camila Queiroz (29) deixou a web boquiaberta com a sua beleza! A modelo destacou todas as suas curvas ao compartilhar uma sequência de registros deslumbrantes nas redes sociais na noite da última quinta-feira, 09.

Desta vez, a modelo surgiu com um vestido branco com recortes estratégicos no corpo. Dona de uma corpão escultural, a beldade brasileira deixou a cinturinha marcada na peça de luxo feita de seda com uma fenda até o limite.

"Casual para a noite", escreveu a atriz na legenda do registro publicado em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam palavras e declarações à esposa do ator Klebber Toledo (36): "Você é maravilhosa", destacou uma seguidora. "Você é um absurdo! Deusa demais", continuou outra. "Perfeita demais", destacou um terceiro.

Camila Queiroz deixa fenda até o limite em destaque em vestido branco com recortes na cintura:

Camila Queiroz treina com Mariana Goldfarb e Yanna Lavigne:

Dona de curvas esculturais, Mariana Goldfarb (32) mostrou muita disposição ao surgir em boa companhia no treino! A esposa do ator Cauã Reymond (42) compartilhou um vídeo dos exercícios pesados ao lado das amigas Camila Queiroz e Yanna Lavigne (32).

Nas imagens, a influenciadora apareceu usando um top branco e um shortinho fitness rosa, ostentando a barrigada chapada e as pernas torneadas. No registro, com trilha sonora de Luísa Sonza (23), o trio aparece recebendo ajuda de personal trainer em série de atividades, e na sequência, se divertindo juntas dançando.