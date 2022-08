Camila Pitanga esbanja beleza natural em fotos sem maquiagem

A atriz Camila Pitanga impressionou os seguidores com fotos sem filtro e sem maquiagem

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 16h23

Nesta quarta-feira, 10, Camila Pitanga (45) deu um show de beleza ao compartilhar novas fotos nas suas redes sociais. Sem maquiagem e sem filtro, a atriz exibiu a beleza natural e chamou a atenção dos fãs.

Com um kimono estampado e camiseta branca, a artista posou no batente de uma porta com os cabelos soltos e fez caras e bocas para a câmera.

"Nem meio dia ainda e eu já fiz a misteriosa, a meiga, a curiosa...", brincou ela na legenda da publicação.

Os cliques de Camila roubou a cena para os seus amigos. "Tão linda, amiga", elogiou Bruna Linzmeyer; "Bela, que saudade", declarou Mariana Ximenes; "Gata vai arrasar hoje", comentou Barbara Paz.

E claro que os admiradores também não ficaram de fora. "Linda demais", "Eu sou apaixonadaaaaaa demais", "Coisa mais preciosa, meu coração não aguenta", "Uma boneca LINDA", dispararam eles.

CAMILA PITANGA MOSTRA GINGADO AO SOM DE BEYONCÉ

A atriz Camila Pitanga iniciou o mês de agosto esbanjando felicidade na maior disposição ao som de ninguém menos que a cantora Beyoncé (40)! A famosa compartilhou um vídeo dançando a música Virgo's Groove, do novo álbum da artista norte-americana, intitulado Renaissance, o primeiro disco de uma trilogia que será lançada pela musa.

