Caio Castro gasta fortuna em tratamento para o cabelo

Caio Castro desembolsa uma boa quantia de dinheiro ao fazer tratamento com células tronco

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 18h38

O ator Caio Castro (33) demonstrou que adora cuidar dos seus cabelos. Nesta quarta-feira, 25, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, contou que o rapaz aderiu ao tratamento capilar chamado de terapia regenerativa, que é feito com o uso de células tronco. O tratamento é avaliado em cerca de R$ 30 mil.

A publicação revelou que ele faz o tratamento com médica tricologista Luciana Passoni. O cuidado é indicado para quem tem problemas no couro cabeludo, já que o plasma rico em plaquetas é injetado no couro cabeludo do paciente. As sessões costumam durar 45 minutos e o nível de dor depende de cada paciente.

Além do tratamento, Caio Castro também fez aplicações de vitaminas e medicações para fortalecer o fio e o folículo piloso. Atualmente, o ator usa o cabelo com uma parte raspada e a outra parte comprida.

Vale lembrar que Caio Castro é um homem comprometido. Ele está namorando com a repórter Daiane de Paula, que trabalha no programa Faustão na Band.

Confira fotos de Caio Castro com a namorada:

