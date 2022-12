Caio Blat exibe boa forma ao curtir dia de sol na praia

No ar na novela Mar do Sertão, Caio Blat aproveitou dia de folga na praia e foi fotografado só de sunga

O ator Caio Blat (42) aproveitou um dia de folga das gravações da novela Mar do Sertão, da Globo, para se divertir em uma praia no Rio de Janeiro. Ele apareceu só de sunga ao renovar o bronzeado ao ar livre.

O galã ostentou o seu corpo sarado e definido ao ser fotografado circulando pelas areias da praia.

Atualmente, Caio Blat interpreta o personagem Pajeú na novela Mar do Sertão. Na trama, ele é o jagunço de Vespertino (Thardelly Lima) e é muito devoto de Padre Cícero.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Luisa Arraes fala sobre o namoro com Caio Blat

LuisaArraes (29) e CaioBlast (42) não moram juntos mesmo após 5 anos de relacionamento. Os atores, na verdade, são vizinhos de porta. A artista contou que os dois têm visões diferentes sobre o casamento e, porque decidiram ter um relacionamento assim.

Ela contou que o exemplo de relações diferentes na família do casal acabam afetando como eles enxergam as coisas: "Não existe uma receita e eu nunca achei que o casamento era uma opção feliz para mim”, contou em entrevista ao jornal O Globo. Ela ainda completou que o ator não tem a mesma visão: “O Caio fica horrorizado com isso, porque os pais dele são casados até hoje, e os meus, não. Nunca conheci um casal monogâmico feliz a vida inteira", completou.

Luisa também disse que suas opiniões diferem das de Caio: “É uma experimentação sem fim, e sempre lutei contra esse negócio da posse. É óbvio que o outro vai ter outros desejos e ele pode colocar aquilo em prática ou não, mas isso também é uma desconstrução. É difícil, mas a batalha vale a pena”.