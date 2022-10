Cabeleireiro de Marília Mendonça homenageia a cantora ao relembrar transformação

Cabeleireiro se emocionou ao falar sobre a cantora sertaneja Marília Mendonça, após quase ano de sua morte

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 12h25

O hairtsylist Augusto Freire usou suas redes sociais na última sexta-feira, 28, para fazer uma homenagem à cantora e compositora Marília Mendonça (1995-2021). Em 05 de novembro se completará 1 ano que a sertaneja faleceu, vítima de um acidente aéreo no interior do estado de Minas Gerais.

No feed do Instagram, o cabeleireiro compartilhou um reels onde relembrou a transformação que fez no visual da artista pouco tempo antes da tragédia acontecer. "Hoje, há exatos 12 meses, faz 1 ano dessa transformação que foi um surto coletivo entre eu e você, decidimos em 20 minutos e apostamos nessa nova cor, a nova fase, de muitas outras de Marília Mendonça", escreveu Augusto na legenda da postagem.

E continuou: "Nesse dia, jamais passava pela minha cabeça que seria nossa última trend juntos, nosso último vídeo de transformação que tanto amávamos fazer, e vibrar com a repercussão. Feliz em ter tido a oportunidade da sua presença, da sua atenção e do seu carinho. Saudades que serão eternas", continuou.