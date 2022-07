Bruno Montaleone seduz os fãs com fotos só de cueca

Bruno Montaleone arranca suspiros dos fãs ao mostrar seu corpo sarado na web

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 20h09

O ator Bruno Montaleone elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico ousado. Nesta terça-feira, 5, o rapaz apareceu só de cueca preta e exibindo seu corpo sarado ao posar em uma escada ao ar livre.

Na legenda, ele brincou: “Lembrando que em caso de incêndio recorra às escadas”.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a beleza do rapaz. “Isso, mata a gente do coração”, contou ele. “Que homão”, brincou outro. “Eu tô impactada”, declarou mais um. “Credo que delícia”, afirmou outro.

Vale lembrar que Bruno Montaleone atuou em Verdades Secretas 2, da Globo.

Fotos ousadas de Bruno Montaleone: