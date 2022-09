Bruno Gagliasso exibe corpão ao surgir sem camisa durante banho de sol: ''Sempre lindo!''

Bruno Gagliasso arrancou elogios de suas fãs ao surgir sem camisa, tomando um banho de sol

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 14h35

Nesta terça-feira, 6, Bruno Gagliasso (40) usou suas redes sociais para exibir um momento descontraído que viveu durante um passeio em um parque de Madrid. O ator publicou uma série de fotos onde ele aparece esbanjando seu corpão, ao surgir sem camisa tomando um banho de sol.

Nas imagens, o ator aparece usando apenas uma bermuda bege, curtindo a companhia de um cachorrinho, enquanto era totalmente iluminado pela luz do sol. Em um segundo registro, ele ainda aparece deitado na grama, aproveitando o momento.

Na legenda, ele apenas escreveu: "O sol de Madrid! Madrid me mola!"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Sempre lindo!", disse um. "Maravilhoso!", falou outro. "Lindo de corpo e alma", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de Bruno Gagliasso exibindo seu corpão durante um banho de sol:

Bruno Gagliasso pede autorização para entidades do candomblé para fazer série

Recentemente, Bruno Gagliasso revelou durante uma entrevista para a revista Quem, que pede autorização para entidades do candomblé, para fazer dar vida a um personagem. Isso porque o ator interpretará Ernesto Cardona na série Santo, da Netflix, e o personagem segue a mesma religião que Bruno.

"Eu sou do candomblé, eu tenho Oxóssi do meu lado, Exu entrou com força agora. Pedi licença e foi muito bem aceita", disse ele.

