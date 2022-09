Bruno Gagliasso baba por Giovanna Ewbank em foto sensual: ''Admirando''

O ator Bruno Gagliasso compartilhou um lindo registro da esposa, Giovanna Ewbank, durante um momento descontraído e babou

O amor está no ar! Bruno Gagliasso (40) dividiu com os seguidores fotos belíssimas da esposa, Giovanna Ewbank (36), durante um momento descontraído. A cena fez com que o ator babasse na beleza da atriz.

Nas imagens, a apresentadora aparece deitada de bruços na cama usando apenas calça jeans. No clique, a loira admira a atriz norte-americana, Viola Davis (57).

"Admirando uma mulher espetacular, admirar uma mulher espetacular", escreveu ele na legenda da publicação.

Gioh se surpreendeu com o post e fez questão de comentar e se declarar. "Que lindo amor! Te amo", disse ela.

Os admiradores não perderam tempo e encheram o casal de elogios. "Casal inspiração", "Que fotão", "Que lindo e linda!", "Ela admirando uma, e você duas", dispararam eles.

BRUNO GAGLIASSO SE DECLARA NO ANIVERSÁRIO DE GIOVANNA EWBANK

Giovanna Ewbankcompletou 36 anos de vida e seu marido, Bruno Gagliasso(40), fez questão de parabenizá-la nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou duas fotos. No primeiro clique, os dois aparecem trocando olhares apaixonados. Já na segunda imagem, eles aparecem fazendo um piquenique com os filhos, Titi (9), Bless (7) e Zyan (2).

Na legenda da publicação, Gagliasso se declarou para Ewbank e não poupou elogios a amada. "Minha parceira de vida. Minha esposa. Minha namorada. Minha melhor amiga. Minha família. Minha alma gêmea. Uma alma tão linda que espalha graça por onde passa. O olhar mais lindo e generoso. A risada mais escandalosamente gostosa", começou ele.

