Brunna Gonçalves passa por frontoplastia, procedimento para reduzir a testa

'Realizei meu grande sonho', contou Brunna Gonçalves; a bailarina mostrou no Instagram o pós-procedimento para reduzir a testa

Na tarde desta segunda-feira, 13, Brunna Gonçalves desembarcou em São Paulo para realizar uma frontoplastia. A bailarina mostrou em suas redes o pós-procedimento, ainda com o rosto enfaixado: "Finalmente realizei meu grande sonho", comemorou ela nos stories.

A cirurgia consiste em reduzir o tamanho da testa remodelando a parte frontal do rosto: "Finalmente fiz minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar", explicou.

"Vocês sabem que sempre foi um sonho para mim, porque tinha muita insegurança com relação a minha testa. Eu não fazia coque ou várias penteados por causa dessa insegurança e faz alguns anos que eu estava pesquisando alguém que me passasse confiança para fazer essa cirurgia", comentou no Instagram.

Em outro vídeo, ela afirmou que está há mais de 10 anos pesquisando sobre a cirurgia e procurando por um profissional de confiança: "Primeiro, eu não fazia porque não tinha dinheiro e, na internet, não têm muitos conteúdos sobre isso, só de médicos, mas não de pessoas que vivenciaram [a cirurgia]. Enfim, estou feliz e realizada!"

O mesmo procedimento já foi realizado pela ex-BBB Thais Braz que, na época, contou que era algo que a incomodava muito e a fez recorrer à franjinha: "Eu sofria com a minha testa. Essa era a minha insegurança. É triste eu vir pedir desculpa pela minha insegurança", relembrou a ex-sister.

