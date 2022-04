Brunna Gonçalves arranca elogios do público ao esbanjar corpão com look ousado: ''Perfeita!''

Brunna Gonçalves deixou seus fãs babando ao publicar alguns cliques esbanjando toda sua beleza

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 16h20

Nesta quarta-feira, 6, Brunna Gonçalves (30) chamou atenção ao esbanjar toda sua beleza na web.

A dançarina publicou um clique em suas redes sociais onde ela aparece posando para as lentes das câmeras, usando um look ousado com um top branco estiloso e uma calça de couro, mostrando sua barriga negativa e um corpão de dar inveja.

Ela ainda apostou em uma lace loira de cabelos curtinhos, um óculos com lentes espelhadas e uma bolsa branca super estilosa.

Na legenda, a ex-BBB escreveu apenas: "Dia de muito trabalho aqui em SP".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Deusa!", disse um. "Perfeita!", falou outro. "Gata maravilhosa!", escreveu um terceiro.

Casal divertido!

Recentemente, Ludmilla (26) esposa de Brunna, publicou um vídeo engraçado onde elas aparecem dançando até causarem um 'acidente' engraçado e caírem na risada.

"Dos stories pro reels! O barulho dos pratos...", disse a cantora na ocasião em um tom bem-humorado.

Confira o look ousado que Brunna Gonçalves publicou em suas redes esbanjando toda sua beleza: