Bruna Marquezine rouba a cena com look monocromático: "Como é bonita"

Em novo álbum de fotos, Bruna Marquezine rouba a cena com look monocromático e deixa seus seguidores babando com novos cliques; confira!

A atriz Bruna Marquezine mostrou todo o seu poder de beleza novamente em suas redes sociais. Na noite desta sexta-feira, 15, a artista compartilhou um novo álbum de fotos e roubou a cena ao apostar em look deslumbrante para curtir o fim de semana.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bruna mostrou que elegeu um look monocromático para deixar seus seguidores babando. A famosa apareceu com um longo vestido vermelho, com recortes estratégicos no torso, que mostraram suas tatuagens no peito. Para complementar o modelito, ela ainda apareceu de meia calça e saltos vermelhos.

Para a ocasião, Bruna posou com uma maquiagem natural, mas que ressaltou sua beleza. Ela ainda apostou em cabelos presos, com alguns cachos soltos, para exibir ainda mais seu lindo corpo. Na legenda, a atriz deixou apenas um coração.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos cliques e rasgaram elogios. "Eita como é bonita", disse a influenciadora digital Bianca Andrade. "Isso posta posta Bru", incentivou a atriz Maisa Silva."Rainha vermelha", disse a modelo Sasha Meneghel. "Bonita de berço", declarou um internauta. "Muito linda", enalteceu outro. "Maravilhosa", disse mais um.

Confira a publicação:

MC Bin Laden rasga elogios para Bruna Marquezine

Durante a tarde desta sexta-feira, 15, no BBB 24, MC Bin Laden deu sua opinião sobre Bruna Marquezine e não poupou elogios. Conversando sobre a vida pós-reality, Fernanda brincou com a possibilidade do funkeiro ter um date com a atriz quando saísse do reality.

A sister elogiou Bin e disse que ele é 'bonito' e 'talentoso', e em seguida aconselhou: "A mulher gosta de ser bem tratada, já te falei. Não é 'shape', não é cara, é ser bem tratada. E não olhar para mulher na rua, já ganhou muitos pontos".

Na sequência, o MC não poupou elogios a Bruna: "Depois de algumas coisas que eu vi da Bruna, só vi assim, por cima. Eu acho ela muito bonita, não vou mentir. Pra mim, ela é a mulher mais bonita do Brasil".

Fernanda aproveitou para aconselhar o cantor em como ele deve tratar e presentar Marquezine. "Resumindo: É muita areia!", disparou o brother gritando. Bin segue falando sobre a artista para Lucas Henrique: "Ela é uma pessoa muito coração, de caráter. Ela já demonstrou".

"Você estava confinado com a amiga dela e não desenrolou", comentou a carioca se referindo a Yasmin.