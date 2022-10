Bruna Marquezine exibe seu cabelo natural ao curtir show no Rio de Janeiro

Bruna Marquezine aparece com o cabelo cacheado ao prestigiar o show de J. Balvin no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 09h23

A atriz Bruna Marquezine (27) surgiu sorridente ao prestigiar o show de J.Balvin (37) no Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, 5. A estrela caprichou no seu look e visual para a grande noite.

A artista exibiu o seu cabelo natural ao aparecer com os fios cacheados. Além disso, ela apostou em um vestido verde com brilhos e maquiagem básica para destacar a sua beleza.

Na última terça-feira, 4, Bruna Marquezine marcou presença na festa de aniversário da apresentadora Giovanna Ewbank, que teve o tema de Anos 2000 e cerca de 400 convidados.

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

BRUNA MARQUEZINE RELEMBRA NAMORO COM NEYMAR JR.

A atriz Bruna Marquezine (27) foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod de terça-feira, 13, com Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), e recordou seu relacionamento com Neymar Jr. (30) e a exposição do romance na época.

A famosa e o jogador de futebol começaram a se relacionar em 2013 e o término foi confirmado por Bruna em outubro de 2018. "Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma 'perfeição', que a gente sabe que não existe", afirmou a artista.

