Bruna Marquezine e Priscilla Alcântara surgem de biquíni e ganham elogios: ''Gatas''

A atriz e a cantora aproveitaram o dia ensolarado na piscina e foram elogiadas ao postaram alguns cliques juntas

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 19h44

Bruna Marquezine(26) e Priscilla Alcântara(25) arrancaram elogios dos fãs ao surgirem juntas nas redes sociais nesta sexta-feira, 18.

A atriz e a cantora curtiram o dia ensolarado ao lado de alguns amigos numa mansão à beira-mar, em Itacaré, na Bahia.

Em algumas imagens compartilhada no Storie do Instagram, as duas aparecem de biquíni, comendo porções e bebendo alguns drinques.

Depois, Priscilla postou no feed algumas fotos com Marquezine e falou sobre a saudade que elas estavam de tirar fotos juntas. "'Pega sua flor, vamo tirar uma foto'. 'É faz 2 anos que a gente não tira uma foto'", escreveu a cantora, que atualmente comanda o The Masked Singer Brasil ao lado de Ivete Sangalo (49).

A publicação recebeu vários elogios. "Gatas", comentou Maisa (19). "Duas lindas", disse uma seguidora. "Duas florzinhas maravilhosas", escreveu uma internauta. "Perfeitas. Eu amo essa amizade", falou uma fã.

Priscilla se emociona ao conhecer Sandy

No último domingo, 13, Priscilla Alcântara mostrou como foi seu encontro -regado a lágrimas- com Sandy (39). Em seu Instagram, a cantora publicou uma sequência de fotos e vídeos ao lado da artista e não escondeu a emoção.

"Nunca chorei por conhecer alguém. Hoje chorei! Lembrei de quando eu tinha 7 anos e meu pai me deu meu primeiro teclado Sandy & Júnior. As teclas acendiam com a melodia das músicas deles. Daí hoje corta pra Sandy me dizendo coisas lindas", disse ela em um trecho da publicação.

Confira as fotos de Bruna e Priscilla:

Reprodução/Instagram