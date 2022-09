Bruna Marquezine arrasa com vestidinho sexy transparente em Milão: ''Mulher mais linda''

Atriz Bruna Marquezine arranca elogios dos fãs ao apostar em look ousado com transparência durante Semana de Moda de Milão

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 07h22

A atriz Bruna Marquezine (27) roubou a cena nas redes sociais na noite de domingo, 25, com novas fotos de look escolhido durante viagem!

Curtindo dias na Itália, a artista está acompanhando a Semana de Moda de Milão, onde foi um dos destaques do desfile da grife italiana Versace.

Em fotos publicadas em seu feed no Instagram, a musa surgiu usando um look luxuoso da marca Coperni e deixou os internautas babando na web.

Apostando no carão, Bruna protagonizou um ensaio fotográfico com um vestidinho curto e decotado, evidenciando suas curvas perfeitas. Ela completou o visual com casaco de couro preto de pelinhos e uma bota marrom. Com os cabelos soltos, a musa posou deslumbrante com o look transparente de seda e recebeu chuva de elogios.

Nos comentários, famosos e anônimos não pouparam elogios à gata. "Não tem mais bonita no mundooooo", disse Priscilla Alcantara. "A semana de moda é literalmente minha semana favorita agora", escreveu Xolo Maridueña, par romântico de Bruna no filme Besouro Azul, da DC Comics. "A mulher mais linda do Brasil", babou um fã. "Tão bonita que poderia facilmente ser um elogio: nossa, você tá tão Bruna Marquezine hoje", brincou outra. "Ela não cansaaaa! Perfeita demais", destacou uma terceira. "Você é completamente perfeita", se derreteu mais uma.

Confira o look sexy de Bruna Marquezine:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Bruna Marquezine arrasa com look de barriga de fora

Recentemente, Bruna Marquezine compartilhou novas fotos de mais um look usado no evento no Itália e causou com tanto estilo. Nos registros tirados no hotel, a famosa ostentou seu corpaço escultural em uma roupa de grife coladíssima ao corpo. De barriga de fora e bumbum marcado, a artista deu um show de beleza com um toque de sensualidade sem perder a elegância. Apesar de as peças serem de cor nude, Bruna deu uma cor na combinação com sapatos vermelhos e alguns toques de dourado nos acessórios.

