Bruna Marquezine aposta em look vermelho e curvas chamam atenção em Ensaio da Anitta

Atriz Bruna Marquezine usa look vermelho justinho e curvas se destacam em Ensaio da Anitta

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 09h01

Uma das celebridades que mais se destacou no Ensaio da Anitta que rolou neste final de semana em São Paulo foi a atriz Bruna Marquezine (26).

Para curtir o show da poderosa de funk que aconteceu no Memorial da América Latina, a artista apostou em um look justíssimo e todo vermelho.

Clicada pelos fotógrafos que faziam parte da cobertura do badalado evento, Bruna Marquezine caprichou no sorriso e mostrou a boa forma no modelito que evidenciava as curvas dela.

A cantora Anitta (28) agitou uma multidão de fãs e famosos com o seu setlist repleto de sucessos e músicas dançantes. No palco, a famosa botou para quebrar e animou uma plateia super empolgada!

Veja o look de Bruna Marquezine!

(Foto: Agnews)