Bruna Marquezine aposta em look decotadíssimo: ‘É gata’

Bruna Marquezine agita a internet ao divulgar fotos com look decotadíssimo e é elogiada pelos amigos famosos

A cantora Bruna Marquezine aproveitou a sua passagem por Milão, na Itália, para renovar as fotos para o seu feed no Instagram. Na madrugada desta terça-feira, 10, a estrela apareceu com um look decotadíssimo e foi muito elogiada.

Nas fotos, a musa apareceu curtindo a noite na Europa com um vestido com decote profundo e justíssimo ao corpo. O modelito destacou a beleza natural da morena, que completou o visual com maquiagem poderosa.

Assim, os amigos famosos fizeram elogios para ela. Sasha Meneghel disse: “É gata”. Anitta comentou: “Absurda”. Kerline escreveu: “Maravilhosa demais”. E Gkay comentou: “Juro, existe não”.

View this post on Instagram A post shared by Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

O cachê de Bruna Marquezine em filme internacional

A atriz Bruna Marquezine brilhou no filme Besouro Azul, da DC Comics, e teria recebido uma compensação de US$ 170 mil por seu papel como Jenny Kord. Em contrapartida, o protagonista do filme, Xolo Maridueña, que interpreta Jaime Reyes, teria embolsado substanciais US$ 850 mil.

Os valores não são exclusivos do elenco principal. A atriz Adriana Barraza, que interpreta vovó Nana, teria recebido US$ 350 mil. Por sua vez, Elpidia Carrillo, que desempenha o papel da mãe, Rocio Reyes, teria recebido US$ 200 mil. A experiente atriz Susan Sarandon, que interpreta a vilã, teria recebido um pagamento surpreendentemente menor, totalizando apenas US$ 150 mil.

Vale lembrar que Bruna Marquezine acabou de estrear em Hollywood. De acordo com o The Hollywood Reporter, um ator que está começando a carreira e ganha um papel de destaque costuma ganhar entre US$ 150 a US$ 300 mil. Ou seja, entre cerca de R$ 720 mil e um pouco mais de R$ 1 milhão.

O salário da brasileira ainda pode crescer dependendo de quanto o filme arrecadou nas bilheterias. Portanto, como Bruna está bem no início da carreira e tem um papel de destaque no filme, seu salário em "Besouro Azul" com certeza já é mais de R$ 700 mil.