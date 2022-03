Bruna Linzmeyer toma banho de cachoeira e boa forma impressiona na web

Atriz Bruna Linzmeyer toma banho de cachoeira e mostra momentos de descanso nas redes sociais

03/03/2022

Prestes a voltar para a telinha na nova versão da novela Pantanal, a atriz Bruna Linzmeyer (29) recentemente aproveitou o Carnaval em meio à natureza.

No Instagram, a artista da TV Globo mostrou um pouco do descanso dela ao postar um vídeo no qual apareceu se refrescando de biquíni em uma cachoeira.

"Cola nesse ritmo", escreveu a famosa que também curtiu a companhia de um doguinho, passeou em belas estradas com paisagens verdes e se reconectou com boas energias.

No remake de Pantanal, a próxima trama das 21 horas da plim plim, a atriz Bruna Linzmeyer viverá a personagem Madeleine, um dos destaques da primeira fase do folhetim rural.

Confira a atriz Bruna Linzmeyer na cachoeira!