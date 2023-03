Bruna Linzmeyer tira toda a roupa em ensaio ousado

Bruna Linzmeyer exibe sua beleza natural em ensaio fotográfico ousado e recebe elogios dos fãs

A atriz Bruna Linzmeyer (30) esbanjou sensualidade nas redes sociais nesta semana ao compartilhar um ensaio fotográfico ousado. A beldade tirou toda a roupa em novas fotos artísticas feitas pela fotógrafa Júlia Rodrigues.

Em uma das fotos, a estrela deixou uma parte dos seios à mostra ao aparecer abraçada com suas pernas. Em outro registro, ela destacou os seus olhos azuis.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Fico de queixo caído com a beleza dessa criatura. Como pode? Olho, boca, pele, cabelo, sorriso, dentes, olhar, voz, dicção, energia. Tudo nessa moça é belo”, disse um internauta. “Que maravilhosa”, declarou outro. “Talentosa e linda demais”, afirmou mais um.

Bruna Linzmeyer revela motivo pelo qual não renovou com a Globo

Bruna Linzmeyer decidiu não renovar seu contrato com a Globo após 12 anos de emissora e os fãs questionaram o motivo. A atriz, que recentemente participou do remake de Pantanal no canal, resolveu abrir o coração e explicou sobre uma nova fase de sua carreira.

"Eu nunca sonhei ser atriz. Adentrei esse mundo e tenho carinho pelo ofício, que me proporcionou muitas coisas. A Globo foi mudando o formato de contrato com as pessoas. Esperando que eles não fossem renovar o meu, fui me organizando financeira e emocionalmente, vendo trabalhos no cinema”, e complementou dizendo que recebeu uma proposta de contrato exclusivo, mas como já tinha alguns projetos encaminhados, optou por não renovar com a emissora, embora se sinta lisonjeada.