Bruna Linzmeyer posa de biquíni às margens do Rio São Francisco: 'Imensidão de água doce'

Recém saída da Globo, a atriz Bruna Linzmeyer mostrou fotos em seu Instagram curtindo o verão

Bruna Linzmeyer (30) apareceu em seu perfil oficial do Instagram na última sexta-feira, 27, e encantou seus mais de 2 milhões de seguidores ao posar de biquíni às margens do Rio São Francisco. A atriz usava um biquíni estilo fio-dental amarelo e roxo e exibiu os cabelos pintados de cor de rosa.

"Oi imensidão de água doce", escreveu ela, na legenda da publicação. Nos comentários, fãs e celebridades elogiaram a beleza da artista, que já contou publicamente que optou por não depilar mais os pelos do corpo.

"Caracoles que beleza", escreveu a atriz Alice Wegmann, que recentemente estrelou a série Rensga Hits. "Sempre linda e abençoada: vá viver a sua vida e não de bola pra nada que falar de você adoro você", completou uma fã. "Linda você e o lugar também", escreveu uma um terceiro internauta.

Ela está passando uma temporada em Canindé de São Francisco, localizado em Sergipe, onde ficam os Cânions do Xingó, às margens do Rio São Francisco. Em outra publicação, a artista mostrou mais paisagens de sua viagem e celebrou a oportunidade. "Só tenho a agradecer."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

LINZMEYER REVELA O MOTIVO PELO QUAL DEIXOU A GLOBO

Linzmeyer decidiu não renovar seu contrato com a Globo após 12 anos de emissora e os fãs questionaram o motivo. A atriz, que recentemente participou do remake de Pantanal no canal, resolveu abrir o coração e explicou sobre uma nova fase de sua carreira.

"Eu nunca sonhei ser atriz. Adentrei esse mundo e tenho carinho pelo ofício, que me proporcionou muitas coisas. A Globo foi mudando o formato de contrato com as pessoas. Esperando que eles não fossem renovar o meu, fui me organizando financeira e emocionalmente, vendo trabalhos no cinema”, e complementou dizendo que recebeu uma proposta de contrato exclusivo, mas como já tinha alguns projetos encaminhados, optou por não renovar com a emissora, embora se sinta lisonjeada.