Bruna Linzmeyer exibe pernões ao posar de shortinho em clique ao natural: "Linda"

Bruna Linzmeyer esbanjou seus pernões torneados usando shortinhos durante um passeio por Berlim

Nesta terça-feira, 16, Bruno Linzmeyer (29) usou suas redes sociais para exibir um passeio que pelas ruas de Berlim, na Alemanha. Para a ocasião, a atriz apostou em um shortinho mínimo que realçava a beleza de seus pernões torneados.

A loira publicou uma série de fotos do momento em suas redes sociais, onde ela aparece tomando um sorvetinho, enquanto combinava o shorts com um top na mesma cor e uma camisa e uma sandália em tons de vinho.

Na verdade, até o sorvete que ela tomava compunha o look, já que combinava com o seu visual. Na legenda, ela aproveitou para brincar com isso: "Quando o sorvete combina com a camiseta".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Gata, linda, maravilhosa!", escreveu outro. "Você é uma Deusa!", falou um terceiro.

Confira as fotos de bruna Linzmeyer usando um shortinho mínimo e esbanjando seus pernões em passeio por Berlim:

