Bruna Linzmeyer exibe corpão ao aparecer só de biquíni vermelho

Bruna Linzmeyer exibe sua beleza natural ao curtir dia na praia e recebe elogios: 'Deusa do mar'

A atriz Bruna Linzmeyer (30) aproveitou um dia ensolarado e de folga para renovar o bronzeado na praia. Nesta terça-feira, 4, a beldade apareceu só de biquíni vermelho básico ao ser fotografada na areia de uma praia.

Com o cabelo curtinho, a estrela deixou à mostra a sua beleza natural ao caprichar nas poses. Ela ostentou sua barriga sarada e as pernas torneadas ao mostrar sua animação para o passeio perto da natureza.

“Quando atividade física é facilmente confundida com lazer”, disse ela. Nos comentários, a atriz foi elogiada pelos seguidores. “Deusa do mar”, disse um seguidor. “Lindíssima”, afirmou outro. “Maravilhosa”, disse mais um.

Bruna Linzmeyer surge com pelos nas axilas em fotos

A atriz Bruna Linzmeyer agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar o seu look para curtir o lançamento do seu novo filme, chamado Medusa. Nas fotos, a estrela surgiu com um look ousado e inspirado na cantora Madonna, já que usou os icônicos sutiãs em formato de cone da década de 1990.

Além disso, ela deixou à mostra suas axilas com pelos naturais ao posar com o braço para o alto em uma das fotos. Nos comentários, os fãs falaram sobre a beleza da musa. “Zero defeitos”, disse um seguidor. “Peludona e linda”, afirmou outro. “Beleza e perfeição”, comentou mais um.