Bruna Linzmeyer curte o dia em uma praia no Rio de Janeiro

A atriz Bruna Linzmeyer aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro para ir em uma praia. Nesta quarta-feira, 9, a estrela foi fotografada enquanto estava saindo do mar após um mergulho.

De biquíni, a artista foi vista enquanto se trocava para ir para casa e exibiu o seu cabelo loiro platinado.

Vale lembrar que Bruna Linzmeyer está longe das novelas desde que atuou na primeira fase da novela Pantanal, da Globo.

Bruna Linzmeyer fala de sua sexualidade

Recentemente, Bruna Linzmeyer relembrou quando assumiu sua sexualidade publicamente. “Foi em 2015, eu já estava há cinco anos na TV. E já namorada a Kity, que foi a minha primeira namorada, há uns bons meses. As pessoas que trabalhavam comigo cogitaram que eu negasse e eu disse que isso não era uma possibilidade. Foi muito esquisito no começo. A gente tinha umas publicidades marcadas para aquela semana e para a semana seguinte, as coisas foram cancelando. Diziam: ‘não vai mais acontecer e tal’”, relembrou no podcast Podpah.

