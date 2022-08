Bruna Linzmeyer choca o público ao surgir com os olhos castanhos em nova foto

Bruna Linzmeyer apareceu com lente colorida nos olhos e surpreendeu o público: 'Oxe, cadê aqueles olhos azuis?'

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 17h27

A atriz Bruna Linzmeyer (29) impressionou os seguidores ao mostrar os seus olhos em uma cor diferente. Reconhecida pelo público por ter seus olhos azuis, a artista apareceu com os olhos castanhos nos bastidores de um trabalho e impressionou os internautas.

Nas fotos, Bruna apareceu usando lentes de contato coloridas e surpreendeu pelo visual diferente. Tanto que os seguidores fizeram vários comentários. “Oxe, cadê aqueles olhos azuis?”, escreveu um fã. “Eu passando um tempão encarando a foto antes de ler a legenda, assim: algo estranho”, comentou outro. “Perfeita de olhos castanhos”, elogiou mais um. “Quase não reconheci”, declarou mais um.

Na legenda, a artista escreveu: "TBT de olhos castanhos em @pacienciaselvagem pra lembrar que, no mês da #visibilidadelésbica, vai ter exibição do filme no centro cultural são paulo amanhã, no festival @curtakinoforum - inclusive estamos concorrendo ao júri popular: pra votar basta comparecer à sessão, que é grátis, e votar".

Confira as fotos de Bruna Linzmeyer com os olhos castanhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Bruna Linzmeyer exibe boa forma em foto de biquíni

Há pouco tempo, Bruna Linzmeyer mostrou o seu bronzeado em nova foto de biquíni. Ela posou de biquíni em fotos nos Lençóis Maranhenses e ostentou a sua beleza natural.

“Que mulher surreal”, disse um seguidor. “Gata demais”, afirmou outro. “Morri com tanta beleza natural”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!