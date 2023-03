Bruna Linzmeyer agita a web ao mostrar suas axilas com pelos naturais

Bruna Linzmeyer usa look estiloso e mostra sua axila com pelos ao fazer pose para a foto: 'Zero defeitos'

A atriz Bruna Linzmeyer agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar o seu look para curtir o lançamento do seu novo filme, chamado Medusa. Nas fotos, a estrela surgiu com um look ousado e inspirado na cantora Madonna, já que usou os icônicos sutiãs em formato de cone da década de 1990.

Além disso, ela deixou à mostra suas axilas com pelos naturais ao posar com o braço para o alto em uma das fotos. Nos comentários, os fãs falaram sobre a beleza da musa. “Zero defeitos”, disse um seguidor. “Peludona e linda”, afirmou outro. “Beleza e perfeição”, comentou mais um.

Essa não foi a primeira vez que Bruna Linzmeyer mostrou que não depila as axilas. Há pouco tempo, ela mostrou fotos na praia e revelou que usa seus pelos naturais à mostra. No ano de 2019, Bruna também deu o que falar ao estampar uma capa da revista Marie Claire, na qual aparecia exibindo com todo orgulho sua axilas naturais. "Me depilei durante muito tempo. Ter pelos já foi estranho para mim. Hoje, acho estranho uma mulher não os ter. E mais: acho sexy quando uma mulher tem e acho sexy em mim", disse ela em entrevista para a revista.