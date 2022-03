Bruna Griphao surge de lingerie rosa e arranca elogios ao exibir abdômen trincado: ''Tamanha beleza e sensualidade''

Atriz Bruna Griphao publicou registro de tirar o fôlego nas redes sociais em que aparece de lingerie rosa mostrando a boa forma

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 09h33

A atriz Bruna Griphao (22) elevou a temperatura na web, mais uma vez, ao esbanjar sensualidade em novo clique!

A gata, que viveu a Princesa Leopoldina na novela Nos Tempos do Imperador, recebeu uma enxurrada de elogios ao compartilhar foto em que aparece deslumbrante de lingerie em seu feed no Instagram, na noite de terça-feira, 08.

A artista posou em uma varanda usando o look rendado e roubou a cena com suas curvas estonteantes. Com os cabelos presos e completando o visual com uma camisa branca, a loira ostentou o corpaço escultural e o shape sarado impecável.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios a Bruna Griphao. "Gata, gostosa, mulher maravilhosa", "Que mulher hein", "Toda beleza será contemplada e aplaudida de pé", "Perfeição demais", "Sem palavras para descrever tamanha beleza e sensualidade PARABÉNS", "Deusa", foram algumas das mensagens.

Bruna Griphao é flagrada com João Guilherme, filho de Leonardo

Recentemente, o perfil de fofocas Gossip do Dia compartilhou um flagra de Bruna Griphao com João Guilherme (19), ex-namorado de Jade Picon (20), enquanto jantavam em um restaurante. Após a notícia, João Zoli (29), ex-affair da gata, comentou:"Cada cabeça, uma sentença e cada um com seus valores... Na falta deles, não é preciso expor ninguém, a pessoa cai pelas próprias pernas", escreveu ele nos comentários.

Confira o clique sensual de Bruna Griphao: