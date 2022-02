Bruna Griphao puxa o biquíni, exibe marquinha de sol e deixa web babando com barriga sarada: ''Surra de beleza''

A atriz Bruna Griphao compartilhou um clique sensual de biquíni lilás em que aparece ostentando suas curvas perfeitas

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 08h59 - Atualizado às 09h27

A atriz Bruna Griphao (22) esbanjou sua beleza e roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez!

A intérprete da Princesa Leopoldina na novela das seis, Nos Tempos do Imperador, chamou atenção dos fãs ao exibir seu corpaço escultural.

Na quinta-feira, 03, a musa compartilhou um registro sensual de um ensaio fotográfico em que aparece usando roupa de praia. Bronzeada, a artista posou sentada em uma cadeira com um biquíni lilás e puxou a parte de baixo para mostrar a marquinha de sol. De óculos escuros, a loira ostentou as pernas saradas e o abdômen trincadíssimo.

Na legenda da publicação, em seu perfil no Instagram, Bruna Griphao usou apenas um emoji de coração em chamas.

Nos comentários da imagem, os seguidores exaltaram a gata. "Surra de beleza!", disse uma. "A foto até demorou pra carregar!", brincou outro. "Mulherão", destacou um terceiro admirador. "Você quebra a internet inteira", comentou mais um. "Não gosto de lavar roupa, mas nesse tanquinho eu esfregava todas", babou outra internauta.

Bruna Griphao é flagrada com o filho de Leonardo, João Guilherme

Recentemente, Bruna Griphao foi vista com João Guilherme (19) em restaurante no Rio. Após a notícia viralizar, o ex-affair de Bruna, João Zoli (29), fez questão de comentar sobre o novo romance da artista na web. "Cada cabeça, uma sentença e cada um com seus valores... Na falta deles, não é preciso expor ninguém, a pessoa cai pelas próprias pernas", disparou o modelo e ex-Fazenda.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o envolvimento de Bruna com Zoli, que teve início no final do ano passado, teria chegado ao fim após ele ter publicado um vídeo com a atriz nas redes sociais, o que teria desagradado Griphao.

Confira o clique sexy de Bruna Griphao: