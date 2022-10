Bruna Griphao posa de saia curtinha e corselet após sumiço da web: ''Absurdo de mulher''

Atriz Bruna Griphao arranca elogios dos fãs ao surgir com look ousado todo preto após afastamento das redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 19h09

A atriz Bruna Griphao (23) finalmente fez uma publicação nas redes sociais após ter sumido por um tempo da internet.

Em post feito em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu usando um look todo preto. Ostentando suas curvas impecáveis, a loira posou fazendo carão ao exibir a produção.

Usando um short saia curtinho e um corselet sem alça marcando sua cintura fininha, ela completou o visual com botas claras com cano até o joelho ao posar com os olhos fechados na foto publicada no sábado, 01.

"To sumida aqui", disse Bruna Griphao ao legendar a imagem na web. Nos comentários, os admiradores da musa não pouparam elogios e exalaram sua beleza, mais uma vez.

"Linda", disse a ex-BBB Hariany. "É muita beleza", "Uma Barbie", "Deusa", "Gatíssima", "Beleza Pura", "Que absurdo de Mulher", "Musa", "Perfeição tem nome e sobrenome", "Até que enfim você apareceu, gataaa", comentaram os internautas.

Vale lembrar que a última novela de Bruna na TV foi Nos Tempos do Imperador, em que interpretou a personagem Princesa Leopoldina.

Confira o post de Bruna Griphao após sumiço da web:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphaoo)

Bruna Griphao mostra novo sorriso e desabafa sobre vergonha

Em agosto, Bruna Griphao desabafou com seus seguidores sobre o quanto se sente incomodada com seu sorriso. A atriz comentou que passou por um novo procedimento nos dentes e, agora, se sente melhor para exibir o sorriso. “É raro vocês me verem eu sorrindo aqui, porque eu acho que não sei sorrir”, comentou ela, que em seguida mostrou o resultado. “Meu sorriso me incomodava muito, eu achava ele meio fechado, então eu fui no Bru, que é meu dentista há pelo menos quatro anos, para refazer um trabalho de resina que a gente já fez há algum tempo, ontem fui lá, a gente deu uma aperfeiçoada e ele abriu um pouco mais o meu sorriso, e estou muito feliz”, explicou, se referindo ao Dr. Bruno Ferreira, responsável pelo procedimento.

