Bruna Griphao ostenta tanquinho em passeio de barco com amiga

A atriz Bruna Griphao e amiga aproveitaram dia de sol em embarcação

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 10h43

A atriz Bruna Griphao (23) aproveitou o último domingo, 13 de muito sol com um passeio daqueles. Ela registrou em seu Instagram momentos com a amiga Luana Marcolan, com quem aparece dentro da embarcação.

De biquíni, Bruna, que está fora das telas da TV após o fim de "Nos Tempos do Imperador" (2021), quando viveu a princesa Leopoldina, ostentou o tanquinho trincadíssimo durante o momento relaxante em alto-mar.

Amigas Bruna Griphao e Luana Marcolan curtem passeio de barco. Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Griphao surge de look curtinho com decotão e fãs elogiam

Bruna Griphao roubou a cena nas redes sociais, ao exibir uma produção impecável. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a gata surgiu usando um look all black. Sentada na cama, a loira caprichou no carão e colecionou elogios dos seguidores ao postar os cliques de shortinho e um tomara que caia com decote poderoso nos seios, com recorte diferente.

Com os cabelos longos soltos, a famosa posou com maquiagem leve e deixou parte de suas pernas saradas à mostra nos registros. Ao legendar a publicação, Bruna Griphao usou apenas um emoji de coração preto.

"Perfeita", "Gata demais", "Linda de bonita ", "Não dá, é perfeita demais", "Gostosa", "Musaaaa", "Cada mulher é linda, cada mulher é incrível e maravilhosa. Mas P**, você além de ser um mulherão da p**** és diferenciada", destacaram os fãs nos comentários do post.

Em outro post feito em seu perfil no Instagram, a famosa também surgiu usando um look todo preto. Ostentando suas curvas impecáveis, a loira posou fazendo carão ao exibir a produção. Usando um short saia curtinho e um corselet sem alça marcando sua cintura fininha, ela completou o visual com botas claras com cano até o joelho ao posar com os olhos fechados.