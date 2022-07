Bruna Griphao ostenta corpão ao posar de costas em Mykonos e agita a web: ''Deusa grega''

Atriz Bruna Griphao empina o bumbum ao surgir de costas em praia durante viagem pela Grécia e enlouquece os seguidores

A atriz Bruna Griphao (23) costuma roubar a cena nas redes sociais com sua beleza! Desta vez, não foi diferente. A gata postou um novo clique durante viagem e arrancou elogios dos fãs!

A artista está curtindo alguns dias na Grécia, e na sexta-feira, 08, compartilhou uma foto ousada em que aparece de biquíni micro.

Em seu perfil no Instagram, Bruna ostentou suas curvas perfeitas ao posar de costas, exibindo seu bumbum redondinho com calcinha fio dental cavada branca em dia de praia em Mykonos, com linda paisagem do mar cristalino ao fundo.

Os fãs babaram pelo registro da musa. "Gata gostosa deusa musa maravilhosa perfeita deslumbrante incrível e SUMIDA dessa rede social", "Só uma deusa grega pra mostrar uma imagem dos deuses", "O morro Dois Irmãos foi parar na grécia, amigo! oloko", "Que mulherão", "Simplesmente um verdadeiro paraíso", disseram os internautas.

Mykonos tem sido o destino de muitos famosos. As atrizes Marina Ruy Barbosa e Maisa Silva também aproveitaram folga por lá.

Bruna Griphao surge coladinha com novo affair na web

Recentemente, Bruna Griphao posou em clima de romance com o affair, Rafael Monteiro, na web. Durante viagem para Portugal para visitar a mãe, Bruna publicou um clique em que aparece em uma escada, em selfie no espelho. Na imagem, é possível ver que o rapaz está ao seu lado. De acordo com informações de Fábia Oliveira, do Em Off, o romance é discreto e a gata nem chegou apresentar o novo boy para os amigos.

