Bruna Biancardi, namorada de Neymar, surge belíssima em foto: "Linda demais'

Namorada de Neymar, Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar um clique belíssimo

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 11h42

No último domingo, 10, Bruna Biancardi (28), namorada do astro do futebol, Neymar (30), usou as redes sociais para compartilhar uma foto belíssima.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital surgiu com um top rendado em uma foto na rede, esbanjando beleza e encantando os internautas com a foto.

Na legenda do post, Bruna aproveitou para desejar para os internautas uma ótima semana para seus seguidores: "Que essa semana seja abençoada e cheia de boas notícias", escreveu Bruna.

E não demorou para os seguidores e amigos de Bruna marcarem presença nos comentários da publicação: "Linda demais", comentou um. "Que maravilhosa", disse outra internauta. "Lindeza", ressaltou o terceiro.

Confira a foto de Bruna Biancardi: