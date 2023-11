Bruna Biancardi exibe nova silhueta ao eleger look com recortes estratégicos

Magérrima, Bruna Biancardi revela como está seu físico um mês após o nascimento de sua filha com Neymar Jr, a pequena Mavie

Nesta terça-feira, 21, a influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar detalhes de seu físico no pós-parto. A modelo posou com um conjunto que evidenciou sua nova silhueta um mês após dar à luz sua primeira filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna acumulou elogios ao posar com um conjunto de cropped e calça em tons de cinza. O modelo eleito pela influenciadora conta com recortes estratégicos para ressaltar a região do quadril até o bumbum, além de apresentar um design assimétrico para evidenciar a cintura fina.

Entre os registros, Bruna apareceu posando em seus melhores ângulos de frente e de costas. A influenciadora até exibiu uma tatuagem íntima na região do bumbum por conta de um dos recortes das peças. Além disso, ela também deixou outro detalhe escapar: a morena apareceu em uma área externa que se assemelha bastante à mansão de Neymar no litoral fluminense.

Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi reatou namoro com Neymar Jr?

Para quem não acompanhou, o jogador de futebol passou os últimos dias se recuperando na companhia da família em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A influenciadora digital teria curtido o feriado prolongado em clima de romance com o namorado, após boatos de término no último mês, de acordo com o jornal ‘Extra’.

Outros casais de amigos também estiveram por lá, mostrando que o clima era de tranquilidade. Ainda de acordo com o jornal, os solteiros não foram convidados para o feriadão, o que levantou ainda mais suspeitas de uma possível reconciliação entre os papais da pequena Mavie, que chegou ao mundo no início do mês passado.

Os rumores de um possível término surgiram após especulações sobre uma nova farra do jogador de futebol. Embora a influenciadora não tenha se pronunciado oficialmente sobre a suposta separação, ela chegou a fazer um desabafo sobre exaustão, intensificando os rumores durante o primeiro mês de vida de sua filha com o atleta.

Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr dividiu momento fofo com Mavie:

Neymar Jr. encantou seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 21, ao compartilhar um clique inédito com sua filha com Bruna Biancardi, Mavie, que tem apenas um mês de vida. Se recuperando de uma cirurgia em sua mansão ao lado da família, o jogador de futebol mostrou a bebê acordando sorridente ao seu lado depois de uma soneca; confira o registro fofo.