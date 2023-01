Bruna Biancardi exibe look fitness e boa forma em dia de treino

Apontada como namorada de Neymar Jr, a influencer Bruna Biancardi mostrou sua cinturinha em look justo

Bruna Biancardi usou os stories de seu Instagram nesta terça-feira, 31, para compartilhar o look fitness eleito para realizar seu treino do dia.

Em frente ao espelho, a influenciadora fez um boomerang. Ela aparece usando um conjunto de calça legging e top, em azul-marinho e mostrando que seus treinos estão rendendo.

Bruna Biancardi e Neymar reatam o namoro

A influencer Bruna Biancadi confirmou que realmente está novamente namorando o jogador da seleção brasileira, Neymar. Apesar da informação já ter sido adiantada pela imprensa. Desde o ano passado, depois da Copa do Mundo, Neymar já tinha dado indícios de uma reaproximação com a ex, após ser flagrado em diversos momentos com ela.

Os dois, inclusive, chegaram a passar o réveillon juntos em Paris, com direito a foto lado a lado. O jogador e a influenciadora também foram flagrados jantando juntos e ela deixou o restaurante com uma rosa nas mãos, dada pelo famoso.

A declaração foi feita em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, que quis saber qual era o status amoroso da jovem no momento, após passar alguns dias na casa do atleta em Paris.

Ela riu e confirmou que está namorando. Em seguida, Bruna confessou o quanto era difícil manter uma relação com alguém tão famoso como o companheiro: “Normalmente eu não falo, então é difícil distorcerem alguma coisa, mas eu tento falar o mínimo possível e ser muito objetiva e clara”.

“E normalmente escrever, quando eu vou falar uma coisa muito importante, eu gosto de deixar escrito, porque aí não tem muito para onde fugir”, justificou ainda.

Mais cedo esse mês o jogador Neymar Jr. se pronunciou sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com a modelo Julia Cardones, após reatar o namoro com a influencer Bruna Biancardi.

Os boatos começaram após Julia publicar um Stories em seu Instagram em um sofá parecido com o de Neymar. A modelo está em Paris, e também postou foto em um jogo do PSG, time do jogador. Bruna, por sua vez, está no Brasil.