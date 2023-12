Bruna Biancardi encanta ao apostar em novo visual: "Só as pontinhas"

Após o nascimento de sua primeira filha, Mavie, a influenciadora Bruna Biancardi decide apostar em um novo visual encantador; confira o resultado!

Após o nascimento de sua primeira filha, Mavie, a influenciadora digital Bruna Biancardi decidiu marcar essa nova fase de sua vida com uma mudança de visual. Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 4, a ex-namorada de Neymar Jr mostrou que ela decidiu apostar em um novo cabelo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a nova mamãe surgiu com um cabeleireiro, que foi cortar o seu cabelo em sua casa. "A mamãe não está saindo muito de casa com a bebê. Então ele veio!", disse Bruna. Em seguida, ela questionou o que deveria fazer no seu novo look. "Corto as pontas ou voltar para o curtinho?", perguntou a influencer.

Mais tarde, Bruna surgiu em um vídeo no espelho para exibir seu novo corte. "Só as pontinhas dessa vez", contou ela. No entanto, a modelo ainda surgiu com o cabelo um pouco mais curto, com algumas ondas deslumbrantes para dar um toque estiloso.

Confira o resultado:

Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi surge sequinha dois meses após ser mãe

No último domingo, 3, a influenciadora digital Bruna Biancardi aproveito o dia de calor para curtir um descanso na piscina em sua mansão. Solteira, a modelo decidiu colocar um biquíni e aproveitou para mostrar como está seu corpo após a gestação de Mavie.

Nos registros, a mãezona surgiu sorridente e mostrou um shape já sequinho, mesmo após dois meses de nascimento da sua bebê. A ex-namorada de Neymar Jr também deixou os seguidores impressionados ao mostrar detalhes da mansão na qual está criando a herdeira.

Bruna Biancardi foi mãe em 6 de outubro, quando a pequena herdeira nasceu em São Paulo repleta de saúde. Na época, o nascimento aconteceu em segredo e os fãs só descobriram a informação quando a bebê já havia chegado ao mundo.

