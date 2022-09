Bruna Biancardi deixa barriguinha definida à mostra em look all jeans: "Maravilhosa demais"

Ex-namorada de Neymar, Bruna Biancardi, aposta em top curtinho e deixa a barriguinha definida à mostra

Redação Publicado em 29/09/2022, às 11h21

Na última quarta-feira, 28, Bruna Biancardi (27) usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos belíssima. Com um look all jeans, a influenciadora, ex-namorada de Neymar Jr. (30) arrancou elogios dos internautas.

No seu perfil do Instagram, Bruna Biancardi compartilhou uma série de fotos exibindo usa produção fashionista para o dia.

A influenciadora apostou em uma combinação com um top e uma calça jeans cintura baixa, deixando a barriguinha definida em evidência com a produção fashionista. Completando o look, Bruna surgiu com óculos escuros e um tênis branco.

Nos comentários, fãs e amigos de Bruna Biancardi aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da influencer: "Como é linda", disse um internauta. "Maravilhosa demais", ressaltou outro. "Tá linda!", escreveu o terceiro.

Veja as fotos de Bruna Biancardi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Ex-namorada de Neymar manda suposta indireta:

Na da última segunda-feira, 12, Bruna Biancardi atraiu a atenção da web ao responder uma pergunta específica que envolvia uma decepção.

Em uma das dúvidas respondidas, a influenciadora digital, que no início de agosto terminou o namoro de cerca de um ano com Neymar Jr(30), revelou qual foi a maior decepção que enfrentou ao ser questionada por um fã: "Confiar em alguém e a pessoa trair sua confiança", declarou ela, que enumerou as qualidades que busca em um relacionamento: "Comunicação, sinceridade, amor, respeito, lealdade e cumplicidade", completando.

