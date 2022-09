Bruna Biancardi arrasa ao mostrar seu corpão com vários biquínis

Durante viagem para São Miguel dos Milagres, Bruna Biancardi troca de biquíni várias vezes no dia e exibe sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 18h54

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jr, deu um show de beleza nas redes sociais ao mostrar momentos de um dos seus dias de férias em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Nesta quinta-feira, a beldade começou o seu dia com um biquíni estampado ao tomar café da manhã na piscina do hotel, com direito a bandeja flutuante. Pouco depois, Bruna surgiu com um biquíni azul ao mergulhar no mar. Por fim, a morena ainda ostentou sua barriga seca ao aparecer de biquíni vermelho em uma selfie no espelho.

Em todos os momentos, ela mostrou que está com a cinturinha fina e as curvas impecáveis.

Fim do namoro de Bruna Biancardi e Neymar Jr

A separação de Bruna Biancardi e Neymar Jr foi confirmada por ela nas redes sociais após alguns rumores circularem pela internet. Bruna se pronunciou no Instagram para acabar com os boatos sobre o motivo do término.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição", afirmou ela.

Em seguida, Bruna comentou que sente muito carinho pelo atleta e por sua família. "Não acreditem em tudo que aparece por aí... Tenho muito carinho por ele e por toda a família!. Por favor parem de envolver meu nome :) Obrigada!", concluiu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!