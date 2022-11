Bruna Biancardi arranca elogios de seus seguidores com vestido vermelho

Influenciadora Bruna Biancardi curte viagem de navio e deixa seguidores sem ar após surgir com vestido elegante

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 21h56

Nesta quinta-feira, 17, a influenciadora Bruna Biancardi (28) decidiu exceder os limites da beleza. Em suas redes sociais, a morena arrancou elogios de seus seguidores ao surgir com um vestido vermelho e super elegante.

Nas fotos, a gata aparece com um vestido de couro vermelho, completando o look com uma echarpe branca e uma bolsinha pequena branca. Além disso, Bruna apostou em um colar gargantilha de brilhantes e anéis pratas.

“Você é linda de cabelo curtinho, mas tá ficando ainda mais linda com o cabelo grande”, exaltou uma fã nos comentários. “Nunca vou me cansar de dizer que você mais vermelho é o match perfeito”, exclamou outra.

Veja a publicação de Bruna Biancardi de vestido vermelho que arrancou elogio dos seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



