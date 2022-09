Bruna Biancardi aposta em biquíni furado e exibe corpão sarado: ''Gata''

Ex-namorada do Neymar, modelo Bruna Biancardi, ousa em biquíni branco furado e choca web com corpão absurdo!

Mais uma vez, a ex-namorada de Neymar (30), a modelo Bruna Biancardi (28), arrancou suspiros dos seus seguidores na última quinta-feira, 08, ao compartilhar um registro belíssimo de biquíni em suas redes socias!

Dona de um corpão escultural, a influenciadora digital surgiu em um ensaio caseiro usando um biquíni branco de cintura alta todo furado. A parte de cima era um tomara que caia que quase deixava os seus seios em destaque.

Bronzeada, ela deixou a barriga super sarada evidente no clique em que estava sentada na beira de uma piscina particular. Ela ainda ostentou a sua cinturinha repleta de curvas. Sorridente, ela deixou o cabelo curto solto e fez carão para a foto.

Nos comentários, é claro, os admiradores ficaram babando na beleza da beldade brasileira: "Você é perfeita!", elogiou um. "Não tenho palavras para a sua beleza", disse outro. "Você é linda demais", falou mais um.

Fim do namoro de Bruna Biancardi e Neymar Jr:

A separação de Bruna Biancardi e Neymar Jr. foi confirmada por ela nas redes sociais após alguns rumores circularem pela internet. Bruna se pronunciou no Instagram para acabar com os boatos sobre o motivo do término.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição", afirmou ela.

