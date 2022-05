Britney Spears causa eufória na web ao posar completamente nua

Livre, cantora Britney Speras deixa fãs boquiabertos ao posar completamente nua em novo clique

Redação Publicado em 20/05/2022, às 09h37

Britney Spears (40) deixou a web eufórica na última quinta-feira, 20, ao compartilhar novas fotos nuas!

A cantora, que vem usando as redes sociais para falar sobre a sua liberdade, posou deslumbrante apoiada em uma porta de madeira.

Nas fotos, ela aparece encostada na estrutura com as mãos sobre os seios, de cabelos presos e com um emoticon de coração cobrindo as partes íntimas.

Os fãs, é claro, logo começaram a comentar e não deixaram de aplaudir o corpão da Princesa do Pop: "A maior", dispararam. "Os emoticons são suas novas roupas", brincou um segundo. "Ninguém aos pés dela", completou um admirador brasileiro.

Ainda nesta semana, o modelo Sam Asghari (28), noivo da estrela norte-americana, usou as redes sociais para falar sobre o apoio dos fãs após perda do primeiro bebê com a cantora.

Britney Speras deixa fãs boquiabertos ao posar completamente nua em novo clique:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Britney Spears (@britneyspears)

Britney Spears ficou sobe a tutela abusiva do pai, Jamie Spears, por 13 anos:

Desde 2008, quando Jamie assumiu o controle da vida da diva pop após sua internação numa clínica psiquiátrica, todos os milhões arrecadados em álbuns e turnês foram tirados dela, que recebia apenas 2 mil dólares semanalmente.

Durante o depoimento em busca da sua liberdade, a estrela afirmou ter perdido o controle de sua carreira, como de seu próprio corpo e dos filhos. Além de não ter poder de decisão na carreira musical, a cantora era obrigada a se medicar contra sua vontade.